بايرن ميونيخ يهزم دورتموند ويبتعد عنه بفارق 4 نقاط

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب من ملعب "سيغنال ايدونا بارك" بفوز غالٍ جداً على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في مواجهة الـ "كلاسيكر" ضمن المرحلة 14 من الدوري الالماني لكرة القدم السبت، بينما حقّق باير ليفركوزن فوزًا ساحقًا على حساب غرويثر فورث متذيّل الترتيب 7-1 بفضل رباعية التشيكي باتريك شيك، ليثبّت ليفركوزن قدميه في المركز الثالث.

وكانت مواجهة "الكلاسكير" فرص امام دورتموند لانتزاع المركز الاول من غريمه البافاري، لكن الاخير كعادته كان حاضرا في المواعيد الكبرى وحسم لقاء القمة ليتبعد عن دورتموند بفارق 4 نقاط في الصدارة.

لم ينتظر دورتموند سوى خمس دقائق لإشعال المباراة بعدما تمكن جوليان براندت من افتتاج التسجيل عقب تمريرة عرضية من الانكليزي الشاب جود بلينغهام، فتخطى هيرنانديز بشكل رائع قبل ان يسدّد بقوة داخل مرمى الحارس مانويل نوير (5).

الردّ جاء سريعا من الفريق البافاري حيث تمكن نجمه البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي من ادراك التعادل بعد خطأ في التشتيت من الدولي ماتس هوملس، فارتطمت الكرة بتوماس مولر قبل ان تصل الى ليفاندوفسكي المسرع نحوها، ليركنها بسهولة داخل المرمى (9). وسجّل ليفاندوفسكي الذي حلّ ثانياً في جائزة الكرة الذهبية خلف الاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي، هدفه الـ 117 خارج أرض الفريق البافاري وهو رقم قياسي، علما بان الرقم السابق هو لكلاوس فيشر.

تبادل الفريقان سلسلة من الفرص وسط ايقاع سريع، غير انّ الضيوف تمكنوا من فرص الصمت في ارجاء الملعب بعدما خطفوا التقدم عبر الفرنسي كينغسلي كومان بعد هفوة دفاعية جديدة من الفريق "الاصفر والأسود" حيث اصطدمت كرة غيريرو بزميله هاميلس وهو يحاول تشتيتها، لتصل الى كومان الذي سدّدها في اعلى المرمى (44).

وتابع بلينغهام، إبن الـ 18 عامًا، عروضه المميزة في اللقاء وتمكن من تحقيق تمريرته الحاسمة الثانية، هذه المرة الى الدولي النروجي إرلينغ هالاند الذي فرض التعادل سريعا بعد انطلاقة الشوط الثاني (48).

اضطر مدرب دورتموند ماركو روزه الى استبدال صاحب الهدف الاول براندت بعد اصطدام قويّ بالرأس بينه وبين اوباميكانو، فدخل مكانه ماريوس وولف. وتلقى دورتموند صفعة قوية بعد حصول بايرن على ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد على هوملس إثر اللجوء الى تقنية الحكم المساعد (في أيه آر)، فانبرى ليفاندوفسكي بنجاح الى الركلة مسجلا هدفه الشخصي الثاني (77). والهدف هو الرقم 26 للبولندي في مرمى فريقه السابق دورتموند في 25 مباراة منذ ان تركه مطلع موسم 2013-2014.

قرار الحكم بمنح بايرن ركلة جزاء لم يلق استحسان روزه الذي طرد من اللقاء بعد اعتراضه، فعاجله حكم المباراة ببطاقة صفراء ثانية ادّت الى طرده من اللقاء في الدقائق العشر الاخيرة من عمر المباراة.

وحصل بلينهام على فرصة معادلة النتيجة لكن رأسيته مرت بجانب المرمى (84)، ليخرج بايرن بأغلى انتصاراته هذا الموسم على الاطلاق.

عزّز باير ليفركوزن موقعه في المركز الثالث من ترتيب الدوري الألماني عقب فوزه الكاسح على حساب غرويثر فورث متذيل الترتيب بنتيجة 7-1 بفضل رباعية لمهاجمه التشيكي باتريك شيك.

على ملعب "باي أرينا"، زاد ليفركوزن من محن غرويثر فورث الذي لم يحصد سوى نقطة يتيمة هذا الموسم في 14 مباراة بعد صعوده من الدرجة الثانية، وألحق به هزيمة مدوّية، بينما واصل تضييق الخناق على الثنائي المتصدر بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند اللذين يلتقيان في لقاء قمة وحق لاحق. وبات ليفركوزن يملك 27 نقطة في المركز الثالث.

وخطف شيك الاضواء بإحرازه "سوبر هاتريك" في 27 دقيقة (49، 69، 74، 76)، بعدما كان سبقه من فريقه الى التسجيل في الشوط الاول كل من الفرنسي أمين عدلي (12) والبوركيني إدموند تابسوبا (17) والاكوادوري بييرو هينكابي (45). بينما سجّل هدف الفريق الخاسر الوحيد التونسي جيريمي دودزياك (33).

وفي مباريات أخرى، حقّق هوفنهايم فوزًا بشق الانفاس على حساب آينتراخت فرانكفورت 3-2.

سجّل للفائز كل من دينيس جيجير (24) والفرنسي جورجينيو روتر (30) والمالي ديادي ساماسيكو (54). بينما سجّل من جانب فرانكفورت الكولومبي رافايل بوريه (15) والبرتغالي غونسالو باسيينسيا (72).

وتقدم هوفنهايم الى المركز الرابع برصيد 23 نقطة بالتساوي مع أونيون برلين الفائز على لايبزيغ 2-1 الجمعة.

كذلك، فاز ماينتس على فولفسبورغ 3-0 في مواجهة مهمة بالصراع على المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية.

وفاز بوخوم على أوغسبورغ 3-2، بينما تعادل أرمينيا بيليفيلد وضيفه كولن 1-1.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز