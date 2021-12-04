ريال بيتيس يلحق بتشافي هزيمته الأولى مع برشلونة

المصدر: أ ف ب

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مُني برشلونة بخسارته الاولى في حقبة مدربه الجديد تشافي وذلك على يد ريال بيتيس بنتيجة 1-0 في عقر دار النادي الكاتالوني ملعب "كامب نو" ضمن المرحلة 16 من الدوري الاسباني لكرة القدم السبت.

وبعدما استهل مشواره التدريبي الجديد مع "البلاوغرانا" بإنتصار على إسبانيول 1-0 ثمّ فياريال 3-1 في الدوري، إضافة الى تعادل سلبي امام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال اوروبا، فشل تشافي في تحقيق فوزه الثالث تواليًا وسقط في الامتار الاخيرة امام ضيفه بيتيس بعد هدف لخوانمي في الدقيقة 79.

بفوزه هذا، تقدم ريال بيتيس الى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 30 نقطة، بينما يحتل برشلونة المتعثر والطامح للخروج من كبوة رحيل نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الى باريس سان جرمان الصيف الماضي، المركز السابع بـ 23 نقطة.

ولم يكن أداء برشلونة في الشوط الاول مرضيًا، حيث أخفق في جعل لاعبيه الثلاثة في الخط الامامي فعَالين، حيث عجز اصحاب الارض عن ايجاد ايقاعهم، بخلاف بيتيس الذي تصرف على نحو جيد مع مجريات اللقاء الى ان تمكن في قبل حوالى 10 دقائق من نهاية اللقاء على خطف هدف الفوز عن طريق ثاني هدّافي الدوري خوانمي بعد هجمة مرتدة رائعة لفريقه، فانطلق سيرجيو كاناليس على الجهة اليمنى، واحتفظ بالكرة ومرّر الى كريستيان تيلو، الذي مرّر بدوره الى خوانمي على "طبق من فضة" ليضعها الاخير في شباك الحارس الالماني اندريه تير-شتيغن في الزاوية المنخفضة (79)، محرزا المهاجم الاسباني هدفه الثامن هذا الموسم في الدوري.

وسعى الفريق الكاتالوني لإدراك التعادل الا انّ مساعيه لم تثمر فرصًا حقيقية، ليخرج بيتيس بفوز غال من معقل برشلونة عزّز موقعه في المراكز الامامية.

وفشل برشلونة بالتالي الاستعداد بشكل مثالي للامتحان المصيري والصعب الذي ينتظره خارج ملعبه ضد بايرن ميونيخ الالماني في دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل، ويتوقف على نتيجته ما اذا كان سيتأهل الى ثمن نهائي المسابقة القارية من عدمه.

تقدّم إشبيلية إلى المركز الثاني مؤقتاً، عقب فوزه المهم على حساب فياريال 1-صفر ضمن المرحلة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

وتخطى إشبيلية حامل اللقب أتلتيكو مدريد الذي يواجه لاحقا ريال مايوركا، حيث بات يملك الأوّل 31 نقطة بفارق نقطتين فقط عن اتلتيكو الثالث (29). أما فياريال، فيحتل المركز الثاني عشر مؤقتاً برصيد 16 نقطة.

على ملعب رامون سانشيس بيسخوان، سجّل هدف الفوز لإشبيلية الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (16)، ليصبح على بعد خمس نقاط من ريال مدريد المتصدر.

يقدّم إشبيلية موسمًا مميزًا حتى الآن بقيادة المدرب أوناي إيمري، كما أنّ رابع الموسم الماضي، ينافس ايضًا بقوة على جبهة دوري أبطال أوروبا حيث يقاتل من أجل نيل بطاقة تأهل مع الثنائي ليل الفرنسي المتصدر (8) وريد بول سالزبورغ النمسوي الثاني (7) حيث يحتل الفريق الاسباني المركز الثالث بست نقاط قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وجاء هدف الفوز لإشبيلية مبكرًا عن طريق لاعب الوسط أوكامبوس إثر كرة رأسية وضعها في الزاوية اليمنى عقب تمريرة عرضية لمواطنه ماركوس أكونيا (16).



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