ميلان يفوز بسهولة على سالرنيتانا ليتصدر الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز ميلان إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوز سهل 2-صفر على سالرنيتانا متذيل الترتيب اليوم السبت بفضل هدفين مبكرين عن طريق فرانك كيسي وألكسيس سالميكرز.

وسيطر ميلان على المباراة التي أقيمت باستاد سان سيرو ليحقق فوزا قاده إلى المركز الأول مؤقتا برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن نابولي صاحب المركز الثاني الذي يستضيف أتلانتا في وقت لاحق اليوم السبت.

ووضع كيسي الكرة في الزاوية السفلى للمرمى بعد خمس دقائق وضاعف سالميكرز النتيجة في الدقيقة 18 ليمنح أصحاب الأرض تقدما مريحا.

وأظهر البلجيكي سالميكرز دعمه لزميله المصاب سيمون كير الذي تأكد غيابه أمس الجمعة لستة أشهر عقب خضوعه لجراحة في الركبة، حيث ركض نحو مقاعد البدلاء ورفع قميص اللاعب الدنمركي احتفالا بهدفه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز