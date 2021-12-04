فيديو.. جماهير إيفرتون تحاول التعدي على محمد صلاح

المصدر: وكالات

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أبرزت لقطات فيديو محاولات جماهير إيفرتون الغاضبة الحاضرة لمباراة ليفربول في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ضرب جناح الريدز ومنتخب مصر، محمد صلاح، أثناء المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء، على ملعب «جوديسون بارك».

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي هدفين خلال لقاء إيفرتون الذي أقيم ليلة الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع 14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2021- 2022.

وقاد محمد صلاح ليفربول لفوز كبير أمام جاره إيفرتون في ديربي ميرسيسايد بنتيجة 4-1 حيث سجل الفرعون المصري هدفين في تلك المباراة.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، بات صلاح أول لاعب يسجل هدفين لصالح ليفربول في ديربي ميرسيسايد على ملعب «جوديسون بارك»، منذ سبتمبر عام 2008، عندما فعل الإسباني فرناندو توريس الأمر ذاته.

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي البريميرليج حاليا، برصيد 13 هدفا، بفارق 4 أهداف أمام مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي. وحقق محمد صلاح رقما تاريخيا جديدا يكتب باسمه بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في الأهداف للمباراة السابعة تواليًا خارج أرضه.

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