ميسي يشكو لصديقه سواريز اللعب تحت الثلج في باريس سان جيرمان

المصدر: البيان

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كشف الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد ونجم برشلونة الأسبق عن حديثه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يقضي موسمه الأول بقميص باريس سان جيرمان.

وقال سواريز البالغ 34 عاما، إن زميله السابق في برشلونة يعاني من اللعب في البرد وتحت الجليد في باريس.

ويشكو الأرجنتيني من أنه يواجه ظروفا غير عادية مع النادي الفرنسي، بحسب روسيا اليوم.

وأكد الأوروغواياني في تصريحات أبرزتها صحيفة Onze Mondial نقلا عن TNT Sports، أنه على اتصال مستمر بميسي ويتواصلان كل يوم.

في 29 نوفمبر، فاز ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، وسجل الأرجنتيني هذا الموسم بقميص سان جيرمان أربعة أهداف في 12 مباراة في جميع المسابقات.

وانتقل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان حيث لعب مع سواريز، وفاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، وأصبح بطلا لإسبانيا عشر مرات.

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