مخرج عالمي يضع شرطا صعبا لتحويل مسيرة محمد صلاح إلى فيلم

المصدر: البيان

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تحدث المخرج الشهير أمير كوستاريستا، عن إمكانية عمل فيلم سينمائي عن حياة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال أمير كوستاريستا خلال ندوته المقامة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43: "لم أقدم فيلما عن مارادونا لأنه لاعب كرة عظيم، فديفيد بيكهام رغم مهارته لا يصلح لتقديم فيلم عنه، لكن حياة مارادونا مليئة بالمشاكل والأزمات". وفقا لـ "المصري اليوم".

وأضاف مازحا: "عندما أرى محمد صلاح مخمورا ويمر بأزمات وحوادث من الممكن ان أقدم عنه فيلما".

يذكر أن أمير كوستاريستا يتواجد في مصر حاليا لعمله رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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