اتحاد جدة يفاوض محمد النني للتعاقد معه في يناير

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية أن المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي دخل دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة السعودي تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة " المدينة " السعودية أن إدارة نادي الاتحاد دخلت في مفاوضات مع المصري ونادي أرسنال محمد النني للتوقيع معه في فترة الانتقالات الشتوية، ويدخل محمد النني دائرة اهتمام فريق جالاتا سراي التركي، بعد أن خاض موسمين بقميص فريق بشكتاش على سبيل الإعارة قبل العودة إلى الجانرز مجدداً.

جدير بالذكر أن الدولي المصري محمد النني شارك في 4 مباريات مع أرسنال، بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري 2021-2022.

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