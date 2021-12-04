رقم تاريخي جديد ينتظر محمد صلاح أمام وولفرهامبتون

المصدر: البيان

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يسعى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول إلى التسجيل في مباراة اليوم أمام ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي، من أجل تحقيق رقم تاريخي جديد بالنسبة له.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم السبت على ملعب مولينيو في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن محمد صلاح يحتاج إلى هدف واحد للوصول إلى 20 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأوضح أنه إذا سجل محمد صلاح ذلك الهدف قبل يوم 15 ديسمبر الحالي، سيدخل تاريخ ليفربول باعتباره ثالث أسرع لاعبي الفريق تحقيقًا لذلك الرقم بعد الثنائي إيان راش (6 نوفمبر 1986)، وروجر هانت (25 نوفمبر 1961).

وأحرز الدولي المصري 13 هدفًا في تسع مباريات خارج أرضه هذا الموسم في جميع المسابقات ولديه 17 هدفًا في آخر 15 مباراة له.

ويسجل محمد صلاح هدفًا كل 87 دقيقة هذا الموسم، حسبما أفاد الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

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