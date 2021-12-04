مدرب السنغال: كلوب متعجرف ولا يسوى شيئاً من دون صلاح وماني

المصدر: البيان

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هاجم أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال يورغن كلوب مدرب ليفربول بسبب تصريحاته التي قللت من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث قال كلوب "بطولة كأس أفريقيا الصغيرة المقبلة"، ووصفه "بالعجرفة"، مؤكداً أنه لا يساوي شيئاً بدون صلاح وماني.

وتمثل البطولة أزمة حقيقية لكلوب، الذي سيضطر للتخلي عن أبرز نجومه للمشاركة في البطولة، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والكاميروني جويل ماتيب والغيني نابي كيتا، وفقا لسكاي نيوز عربية.

ورد المدرب السنغالي أليو سيسيه على تصريحات كلوب "بحدة"، الجمعة، مشددا على أن المدرب الألماني يجب أن يكون "ممتنا جدا" لنجومه الأفارقة.

وقال سيسيه: "أنا أحترم ليفربول لكنني لا أحترم كلوب الذي يقلل من البطولات الأفريقية. وصل إلى ما هو عليه اليوم بسبب اللاعبين الأفارقة"، وفقا لموقع "سبورتس رايشن" الأفريقي.

وأضاف سيسيه: "بدونهم كان يخسر كل نهائي يخوضه، حتى جاء صلاح وماني وماتيب لإنقاذه، وحقق أول بطولة أوروبية في تاريخه. كيف له الجرأة على وصف كأس أمم أفريقيا بالصغيرة؟".

واستمر سيسيه بمهاجمة كلوب: "من يظن نفسه؟ بطولة أمم أفريقيا بنفس قيمة كأس أوروبا".

وأشار سيسيه إلى أنه "سعيد جدا" لأن لاعبه السنغالي ساديو ماني لا يزال متواضعا، بالرغم من أنه يلعب تحت قيادة "مدرب متعجرف" مثل كلوب.

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