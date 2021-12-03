أساطير يعترفون بعدم أحقية ميسي بالكرة الذهبية

المصدر: وكالات

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كان ليونيل ميسي آخر شخص يقف في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2021 في باريس يوم الإثنين؛ حيث تغلب على أقرب منافسيه روبرت ليفاندوفسكي بفارق 33 نقطة ليفوز بالجائزة المرموقة للمرة السابعة في مسيرته.

ومع ذلك، هناك الكثير ممن يعتقدون أن ميسي لم يكن الخيار الصحيح للفوز بالجائزة هذا العام، على الرغم من تصدره المُقدمة في مشواره الأرجنتين في كوبا أمريكا 2021. هذا لأن روبرت ليفاندوفسكي كان لديه عام أفضل للنادي والمنتخب، وكان سيكون الفائز الأكثر استحقاقًا.

سجل نجم الفريق البافاري أكثر من 60 هدفًا للنادي والمنتخب هذا العام؛ لم يسجل أي لاعب آخر 50 هدفًا. علاوة على ذلك، سجل 41 هدفًا ليحطم الرقم القياسي الذي سجله الراحل غيرد مولر البالغ من العمر خمسة عقود لمعظم الأهداف 40 في موسم البوندسليغا. بالإضافة إلى ذلك حقق بايرن ميونيخ لقب الدوري التاسع على التوالي.

وكأن هذا لم يكن كافيًا، كان ليفاندوفسكي مشتعلًا لبدء الموسم الجديد، مقارنة ببداية ميسي الضعيفة في باريس سان جيرمان. سجل البولندي بالفعل 25 هدفًا عبر المسابقات، بينما سجل ميسي أربع مرات فقط.

على الرغم من فوز كلا اللاعبين بلقب كبير لكل منهما خلال العام، فإن ليفاندوفسكي كان يتمتع بأرقام أفضل واستحق جائزة الكرة الذهبية 2021. كما يعتقد العديد من أساطير اللعبة بالمثل.

ووفقا لصحيفة عاجل السعودية فهناك 5 من أساطير كرة القدم الذين شعروا بأن ميسي لا يستحق الجائزة هذا العام:

1- توني كروس «نجم ريال مدريد، الفائز بكأس العالم 2014»

يعتبر توني كروس على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي خط الوسط المركزي في عالم كرة القدم في الوقت الحالي. الفائز بكأس العالم 2014 هو أحد اللاعبين القلائل الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين.

مثل الآخرين في هذه القائمة، يرى الألماني أيضًا أن ميسي لا يستحق جائزة الكرة الذهبية هذا العام. ونُقل عنه قوله بهذا الصدد:

«الأمر غير مُستحق على الإطلاق. ليس هناك شك في أن ميسي، مع كريستيانو، كان لاعب العقد الماضي، لكن هذا العام كان ينبغي أن يكون هناك لاعبون آخرون أمامه».

اختار كروس زميله بنزيما للحصول على الجائزة، على الرغم من أن النجم الفرنسي احتل المركز الرابع في النهاية.

2- لوثار ماتيوس «الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 1990»

لوثار ماتيوس هو أحد أكثر الأسماء شهرة في تاريخ ألمانيا وبايرن ميونيخ.

ربما اشتهر بقيادته ألمانيا للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في عام 1990. فاز ماتيوس بجائزة الكرة الذهبية. ومع ذلك، يعتقد الفائز السابق أن نسخة 2021 من الجائزة لم تذهب للاعب المناسب.

وقال ماتيوس، إن ليفاندوفسكي كان يجب أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021 بسبب مستواه في العامين الماضيين. وقال لشبكة سكاي ألمانيا في هذا الصدد:

«بصراحة، لم أعد أفهم شيئًا بعد الآن. مع كل الاحترام لميسي واللاعبين العظماء الآخرين، لا أحد يستحق ذلك مثل ليفاندوفسكي. إنه لا مثيل له في العامين الماضيين. ولكن حتى لو أخذنا في الحسبان 2021 فقط، فهو أفضل من البقية، لقد حطم الرقم القياسي جيرد مولر للقرن، ومرة أخرى يتصدر قائمة الهدافين في جميع المسابقات وتجاوز الجميع على الصعيدين الوطني والدولي هذا العام أيضًا».

أضاف: «ربما فاز ميسي بكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين، لكنه شاحب تمامًا في باريس. لعب بنزيما أيضًا عامًا رائعًا، لكنه غادر خالي الوفاض مع ريال مدريد. لقد كان صلاح رائعًا في الأشهر الأخيرة لكنه عانى من فترة طويلة من الجفاف في بداية العام، ولم يكن رونالدو ثابتًا وغير عادي مثل ليفاندوفسكي. لا أفهم سبب عدم فوزه».

ربما يكون ماتيوس قد أوضح نقطة عادلة إلى حد ما. كان ليفاندوفسكي في قمة عطائه مع النادي والمنتخب منذ العام الماضي. بعد فقدان جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، والتي تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا.

3- كارلو أنشيلوتي «مدرب ريال مدريد»

كارلو أنشيلوتي هو أسطورة أخرى يعتقد أن ليونيل ميسي لا يستحق جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

يتطلع المدير الفني لريال مدريد إلى أن يصبح أول مدرب في التاريخ يفوز بلقب الدوري في خمس دول مختلفة. قال إنه كان سيصوت بدلاً من ذلك لأحد لاعبي فريقه - كريم بنزيما. ونُقل عن أنشيلوتي قوله في هذا الصدد:

«إذا كان ميسي هو أفضل لاعب؟ لدي صراع لأنني في ريال مدريد، لا يمكنني التصويت لمن سيغيب (يضحك). كنت سأختار بنزيما الأول، فينيسيوس الثاني، كورتوا الثالث، كاسيميرو الرابع، كروس الخامس. إذا كان ميسي هو الأفضل، فهذا رأي شخصي».

من بين الخماسي، كان بنزيما فقط على القائمة المختصرة لجائزة هذا العام. الفرنسي كان في حالة رائعة للنادي والبلد هذا العام.

4- أوليفر كان «أسطورة بايرن ميونخ وألمانيا»

هنأ أوليفر كان حارس مرمى المنتخب الألماني الأسطوري وبايرن ميونيخ بحرارة ليونيل ميسي على فوزه بجائزة الكرة الذهبية عام 2021.

ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي الحالي لبايرن ميونيخ أيضًا إن روبرت ليفاندوفسكي يستحق جائزة هذا العام، لأنه كان دائمًا رائعًا: «حتى بدون الكرة الذهبية، نجح ليفاندوفسكي منذ فترة طويلة في الوصول إلى القمة. أنا متحمس لمعرفة الأرقام القياسية التي سيحققها مع نادينا في المستقبل. سيكون مرشحًا مرة أخرى العام المقبل».

5- إيكر كاسياس «أسطورة ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات»

أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس هو واحد من أساطير اللعبة العديدة غير المسرورين بفوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية 2021.

يتمتع اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا باحترام كبير لميسي، ويصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين الذين شرفوا المباراة. ومع ذلك، فيما يتعلق بفوز الأرجنتيني بجائزة هذا العام، قال كاسياس إن مصداقية الجائزة نفسها أصبحت موضع شك: «من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أؤمن بجوائز كرة القدم. بالنسبة لي، ميسي، هو واحد من أفضل 5 لاعبين في التاريخ، لكن عليك أن تبدأ في معرفة كيفية تصنيف من هم الأكثر تميزًا بعد نهاية الموسم».

في الواقع، ليس كاسياس وحده الذي لاحظ أن ميسي لم يكن الفائز المستحق بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

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