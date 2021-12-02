فيفا يعلن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الإمارات خلال فبراير المقبل، بمشاركة الجزيرة الإماراتي، الأهلي المصري، الهلال السعودي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي ومونتيري المكسيكي.

وتفتح البطولة بلقاء الجزيرة مع أوكلاند سيتي في الثامنة والنصف من مساء يوم 3 فبراير المقبل، بتوقيت الإمارات، ويتقابل الأهلي مع مونتيري في نفس التوقيت من يوم 5، ويلتقي الهلال مع الفائز من الجزيرة وأوكلاند سيتي يوم 6 من الشهر نفسه، وتحمل المباراة رقم 3.

ويلعب بالميراس مع الفائز من الأهلي ومونتيري في الثامنة والنصف من مساء يوم 8 فبراير، وتحمل المباراة رقم 4، وتقام مباراة تحديد المركز الخامس بين الخاسرين من المباراتين رقم 3 و4، في الخامسة والنصف من مساء يوم 9 فبراير 2022.

ويلتقي تشيلسي في الثامنة والنصف من مساء يوم 9 فبراير، مع الفائز من المباراة رقم 3، والفائز من تلك المباراة يصعد إلى النهائي للقاء الفائز من المباراة رقم 4 في الثامنة والنصف من مساء يوم 12 فبراير 2022، بتوقيت الإمارات، ويسبقها مباراة تحديد المركز الثالث في الخامسة مساءً، وتجمع بين الخاسرين من مباراتي الدور قبل النهائي.

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