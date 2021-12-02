زياش يقود تشيلسي للفوز على واتفورد والحفاظ على الصدارة

المصدر: وكالات

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حافظ تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما هز البديل حكيم زياش الشباك ليمنحه الفوز 2-1 في ملعب واتفورد اليوم الأربعاء.

ولم يقدم فريق المدرب توماس توخيل أفضل ما لديه في فيكاراج رود لكنه امتلك الكفاءة لحصد النقاط الثلاث الثمينة.

وبعد توقف المباراة لمدة 32 دقيقة بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات انتزع تشيلسي التقدم عبر ميسون ماونت في الدقيقة 29.

لكن واتفورد أدرك التعادل المستحق في نهاية الشوط الأول بهدف النيجيري إيمانويل دينيس.

وشارك زياش بدلا من المدافع المصاب تريفور تشالوبا ليحرز هدف الفوز عند مرور ساعة من اللعب بعد 12 دقيقة من مشاركته بتمريرة رائعة من ماونت.

ويتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 33 نقطة من 14 مباراة فيما يتقدم واتفورد بمركز واحد وثلاث نقاط على منطقة الهبوط.

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