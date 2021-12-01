بكلمة واحدة .. رونالدو يعلق على خسارته الكرة الذهبية

المصدر: وكالات

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خرج كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن صمته وعلق على خسارته جائزة الكرة الذهبية، التي حصل عليها ليونيل ميسي.

وعلق رونالدو، اليوم الأربعاء، على عدم حصوله على الكرة الذهبية واحتلاله المركز السادس بين اللاعبين المتنافسين، بكلمة واحدة فقط وهي "حقائق".

وجاءت كلمة كريستيانو رونالد، البالغ من العمر 36 عاما، ردا على منشور بموقع "إنستغرام"، أشار فيه كاتبه إلى أن ميسي "سرق" الكرة الذهبية.

وأشار كاتب المنشور إلى إنجازات رونالدو خلال العام الماضي، وأنه حصد كأسين إيطاليين، واحتل صدارة هدافي بطولة أوروبا 2020.

وأوضح كاتب المنشور أن رونالدو سجل أكبر عدد من الأهداف في الموسم الأخير من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وذلك برصيد 29 هدفا، كما سجل بالفعل 10 أهداف منذ عودته المثيرة إلى مانشستر يونايتد.

وأضاف "لقد كان أيضا عاما سجل فيه رقمين قياسيين مثيرين للإعجاب على الإطلاق، بما في ذلك تحطيم الرقم القياسي لأهداف النادي والرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في المباريات الدولية للمنتخب الوطني".

يشار إلى أن رصيد رونالدو مع المنتخب البرتغالي بلغ 115 هدفا، الأمر الذي جعله يتفوق على الإيراني علي دائي الذي كان يحمل الرقم القياسي في السابق.

وحصل رونالدو على المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، بينما حل ميسي في المركز الأول، وحصل على الكرة الذهبية لسابع مرة.

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