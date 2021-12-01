بابل نجم العين السابق يروي سيرته الذاتية بالأغاني

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الهولندي رايان بابل (34 عاماً)، نجم ليفربول والعين السابق، سيرته الذاتية في شكل أغنية على طريقة لموسيقى الراب، ليبدأ أولى خطواته على طريق احتراف الموسيقى الهيب هوب، وكان نجم أجاكس السابق قد أظهر ميولاً للتوزيع الموسيقي والألحان بينما كان يمارس مهنة في كرة القدم.

ولعب بابل مع ليفربول بين عامي 2007 و2011، ومع العين في موسم 2015 - 2016 ورغم انشغاله بكرة القدم، إلا أنه أنشأ شركة تسجيل موسيقي عندما كان عمره 22 عاماً وظهر في أغاني فنانين آخرين، ومع انتهاء مسيرته الكروية، اعتلى مسرح الغناء بفكرة مبتكرة حقاً.

وقام بابل، بسرد سيرته الذاتية عبر أغاني الراب، وولدت لديه هذه الفكرة وقت شعوره بالملل وقت الإغلاق الأول بسبب فيروس كورونا، وعندما سأله أحد الصحافيين عما إذا كان يخطط لكتابة مذكراته، عندما كان في صفوف أياكس على سبيل الإعارة من غلطة سراي.

واتصل بابل، بأصدقائه في صناعة الموسيقى، وأخبرهم عن خطته الروائية لتفصيل قصة حياته في ألبوم هيب هوب، وقال لصحيفة «الغارديان»: «كنت أدرك أنه إذا أردت أن أجعلها أصلية، يجب أن أشارك أشياء ربما لا يكون من المريح دائماً قولها، ولكن في الوقت نفسه كنت مستعداً ذهنياً للقيام بذلك، وكانت عملية الكتابة ملهمة جداً للأشخاص الذين شاركوا، وأنا فخور حقاً بما تمكنت من قوله في المنتج النهائي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز