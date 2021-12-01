ميسي : صلاح سيفوز بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام

المصدر: وكالات

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توقع ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن يفوز المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل، في الوقت ذاته، عبر الكثير من مشجعي ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالغضب من ترتيب صلاح، معتبرين ما حدث قلة احترام.

وحصل النجم الأرجنتيني، يوم الثلاثاء، على جائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، متفوقا على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، في حين احتل النجم المصري محمد صلاح المركز السابع.

وسجل صلاح 32 هدفا لليفربول في عام 2021، وهو ذات رقم ميسي، ومع ذلك فقد أخفق في التواجد بمنصة التتويج، حيث ذهب المركز الثالث إلى جورجينيو، لاعب تشيلسي، بعد أن فاز الإيطالي بدوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا.

وقال ميسي بعد فوزه بالجائزة: صلاح ستكون لديه الفرصة في السنوات القادمة، كل من صلاح وليفاندوفسكي في أفضل حالاتهما في الوقت الحالي، وستكون لديهما فرص أكبر للفوز بها.

كما أعرب يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن دهشته من الترتيب المتدني لنجم فريقه في التصويت على الكرة الذهبية.

وحصل صلاح على 121 نقطة مقابل 613 لميسي، كما تقدم جورجينيو ونغولو كانتي وكريم بنزيمة، بجانب كريستيانو رونالدو على لاعب ليفربول في ترتيب القائمة.

وعلق المدرب الألماني كلوب في تصريحات لوسائل الإعلام، يوم الثلاثاء: لقد فوجئت بمركز صلاح في الجائزة، لكن الأمر ليس بيدي، رأيت التصويت في مكان ما.

وأضاف ردا على سؤال أحد الإعلاميين: صوت الصحافيون على ذلك، إنه خطأك إذن، إذا كنت تعتقد أنه يجب أن يكون في ترتيب أفضل، فعليك إقناع زملاءك، لكنني متأكد بنسبة 100% أن الترتيب لم يمنح صلاح حقه.

وواصل: يمكن دائما منح الجائزة دائما إلى ليونيل ميسي من أجل مسيرته الرائعة، ولكن إذا لم تمنح إلى ليفاندوفسكي هذه المرة، فمن الصعب أن يحصل عليها مجددا.

في الوقت ذاته، لجأ الكثير من مشجعي ليفربول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للرد على ترتيب نجمهم المصري في حفل جوائز الكرة الذهبية، حيث عبر الكثيرون عن دهشتهم من ترتيب العام لصلاح، واتفقوا على أن الترتيب لم يحترم محمد صلاح.

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