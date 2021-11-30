السابعة «لاسعة»

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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لم يمر الإعلان عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية مرور الكرام، حيث وجه الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد انتقاداً شديد اللهجة للمسؤولين عن الجائزة بحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ميسي، المشبع بـ«البالوندورات»، حقق مع منتخب بلاده لقب «كوبا أمريكا» بعد غياب 28 عاماً، إثر الفوز على أصحاب الأرض و«أصحاب الكرة» المنتخب البرازيلي العريق، ونال لقب هداف الدوري الإسباني لموسم 2020 ـ 21 برصيد 30 هدفاً، إلا أن توني كروس اعتبر أن «البرغوث» لا يستحق السابعة أبداً، لينضم إلى الحارس إيكر كاسياس الذي انتقد بدوره فوز ميسي بالكرة الذهبية.

وامتدح كروس إنجازات ومهارات كل من ميسي ورونالدو قائلاً: لا يوجد مجال للشك في أن ميسي، مع كريستيانو، يستحقان وبجدارة لقب «لاعب العقد الماضي»، لكن هذا العام كان ينبغي أن تذهب الجائزة للاعب آخر، مؤكداً أن كلاً من كريم بنزيمة وليفاندوفسكي وجورجينيو، هم الثلاثة الأوائل المفضلين بالنسبة له هذا العام.

وكان إيكر كاسياس قد ذكر بأن نجم باريس سان جيرمان ما كان ينبغي أن يفوز بالجائزة قائلاً: «من الصعب جداً بالنسبة لي الإيمان بجوائز كرة القدم»، وتابع: «ميسي من بين الأفضل لكن ينبغي معرفة اللاعب الأكثر تميزاً بعد نهاية كل موسم»، مشيراً إلى «أنها ليست بتلك الصعوبة» بحسب تعبيره.

الفوز بـ«السابعة» لم يُنسِ ميسي الإشادة بإنجازات البولندي ليفاندوفسكي، الذي كان المرشح الأوفر حظاً للظفر بها، على مدار العامين الماضيين مؤكداً أنه «يستحقها».

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