إفلاس النجوم.. فقر بعد غنى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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انتقل العديد من نجوم الكرة من الفقر إلى الثروات، ولكنهم للأسف عادوا مرة أخرى إلى الفقر، وهذا اتجاه شائع جداً في اللعبة الأكثر شعبية في العالم، وألقت صحيفة «صن سبورت»، الضوء على العديد من النجوم البارزين الذين فقدوا الملايين في الخمور والرهانات وأكاديميات كرة القدم.

رويستون درينثي

أعلنت محكمة هولندية العام الماضي، إفلاس رويستون درينثي (34 عاماً)، نجم إيفرتون السابق ومنتخب هولندا، والمرتبط حالياً مع نادي راسينغ مورسيا الإسباني، لكنه واجه بعض المشكلات خارج الملعب، ولكن درينثي، واثق من أنه سيتم حل المشكلة، وقال: «لا أعرف بالضبط ما الذي يجري»، كاشفاً أنه خسر 3.2 ملايين جنيه استرليني، وحصل عليها عندما كان لاعباً واعداً.

بول جاسكوين

اقترب بول جاسكوين، رمز منتخب إنجلترا، من الإفلاس، والذي تمكن من تجنب الإفلاس عام 2016، رغم مواجهة فاتورة ضرائب غير مدفوعة بقيمة 42000 جنيه استرليني، لكن بطل إنجلترا مر بفترة مضطربة، أوصلت ديونه إلى 200 ألف جنيه استرليني، إلى جانب مكافحته لمواجهة الاكتئاب وتعاطي المخدرات.

بول ميرسون

إدمان بول ميرسون أسطورة أرسنال، القمار والمخدرات، أفقده 7 ملايين جنيه استرليني، ورغم إنه تعافى ويعمل ناقداً في قناة «سكاي سبورتس»، إلا إنه فكر في الاستقالة الصيف الماضي، لكنه فكر ذات مرة في كسر أصابعه لمنعه من الاتصال بوكلاء المراهنات، وأفلس ميرسون بعد أن صرف معاشه التقاعدي البالغ 800 ألف جنيه استرليني للسماح له بالمراهنة.

أسامواه جيان

اعتاد مهاجم سندرلاند والعين وشباب الأهلي السابق، الغاني أسامواه جيان (36 عاماً)، التجول في سيارة رولز رويس، ولكنه زعم إنه يمتلك 600 جنيه استرليني فقط في حسابه المصرفي عام 2018، وغير قادر على إعالة أسرته، بعدما كان يكسب 227000 جنيه استرليني أسبوعياً في شنغهاي الصيني، ويبدو غريباً إنه فقد كل أمواله وسط تداعيات مع عائلته، والنجم السابق، يلعب الآن مع نادي ليجون سيتي الغاني.

رونالدينيو

تردد أن نجم البرازيل السابق رونالدينيو، كان لديه 5 جنيهات أسترلينية فقط في حسابه المصرفي عام 2018، ولديه ديون تصل إلى 1.75 مليون جنيه استرليني، إلى جانب تغريمه بسبب البناء غير القانوني في منطقة محمية في البرازيل، ورغم إعادة ترتيب ممتلكاته، إلا أن نجم برشلونة السابق لا يزال غير قادر على تغطية الديون، والتي شهدت أمر القاضي بمصادرة جواز سفر رونالدينيو، ولمضاعفة بؤسه، قضى رونالدينيو بعض الوقت في سجن باراغواي العام الماضي، لمحاولته دخول البلاد بوثائق مزورة.

ديفيد جيمس

حقق ديفيد جيمس حارس منتخب إنجلترا وليفربول ومانشستر سيتي السابق، ثروة قدرها 20 مليون جنيه استرليني من مسيرته المهنية، إلا إنه أعلن إفلاسه في عام 2014، بعدما تعرض لطلاق مكلف في عام 2005، وشهد بعدها تراكم الديون، وأمرته المحاكم ببيع تذكاراته الرياضية، ومعدات دي جي، وسيارة فوكسهول أسترا.

براد فريدل

شهدت أكاديمية كرة القدم في الولايات المتحدة، أن براد فريدل يواجه إعادة امتلاك منزله مع تراكم ديون بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني، وبحسب ما ورد، فإن حارس مرمى توتنهام وأستون فيلا السابق، مدين بمبلغ 5 ملايين جنيه استرليني، وبدأت إجراءات الاسترداد لمنزله البالغ 260 ألف جنيه استرليني.

لي هندري

إدمان لي هندري لاعب إنجلترا السابق، على القمار جعله ينهار، ويعلن إفلاسه في يناير 2012، بعدما كان يكسب أكثر من 30 ألف جنيه استرليني أسبوعياً أثناء وجوده في أستون فيلا، إذ واجه ديوناً ضخمة وعمليات إعادة ممتلكات، وكشف لاحقاً إنه حاول الانتحار خمس أو ست مرات بعد إفلاسه، ويعمل الآن كسفير لمنظمة الصحة العقلية، كما أثبت نفسه أيضاً كمحلل ومعلق مشهور على قناة «سكاي سبورت» في السنوات الأخيرة.

دييجو مارادونا

قيل إن أسطورة الأرجنتين الراحل دييجو مارادونا، كان لديه ضرائب غير مدفوعة بقيمة 42 مليون جنيه استرليني في إيطاليا، عندما كان لاعباً في نابولي بالثمانينيات، وهو ما أدى للإعلان عن إفلاسه.

جون آرن رايز

تم إدراج الظهير الأيسر النرويجي جون آرن رايز، في قائمة الإفلاس، رغم كسبه 50 ألف جنيه استرليني في الأسبوع في ليفربول، وذلك بعد عامين من فوزه بدوري أبطال أوروبا مع النادي الإنجليزي، وورد أن دينه غير المسدد يبلغ حوالي 100000 جنيه استرليني، بعد تعرضه لاحتيال مزعوم بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني في النرويج.

دجيمبا - دجيمبا

فقد لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، الكاميروني إيريك دجيمبا - دجيمبا، ثروته قبل الاعتزال، وبعد أن لعب إلى جانب كريستيانو رونالدو وريان جيجز في مانشستر يونايتد، أعلن عن إفلاس دجيمبا - دجيمبا، بعد 4 سنوات من انتقاله إلى أستون فيلا، واضطر للعب بعض الوقت في سانت ميرين، وفي الدوري الهندي الممتاز لاستعادة الأموال، قبل أن يلعب لاحقاً أمام 88 مشجعاً فقط في الدرجة الخامسة السويسرية قبل الاعتزال.

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