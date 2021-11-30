فخورون بك يا محمد.. ليفربول يوجه رسالة مؤثرة لصلاح بعد ترتيب الكرة الذهبية

المصدر: البيان

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حرص نادي ليفربول الانجليزي على دعم الدولي المصري محمد صلاح والتأكيد على إمكاناته الفنية بعد احتلاله المركز السابع في جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" لعام 2021 برسالة مؤثرة عبر الحساب الرسمي للريدز على موقع "تويتر".

وكتب ليفربول، "المركز السابع لعام 2021.. نحن جميعاً فخورون بك يا محمد" في إشارة الى النجاحات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع الفريق على المستويين المحلي والقاري.

جاء محمد صلاح سابعا فى ترتيب الكرة الذهبية 2021 خلف الخماسى: ميسي، ليفاندوفسكى، بنزيما، كانتي، جورجينيو، فيما تفوق النجم المصري في الترتيب على العديد من النجوم أبرزهم دي بروين، كيليان مبابي.

ويتصدر الدولي المصري ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الموسم الحالي 2021-2022، كما جاء وصيفاً في ترتيب الهدافين الموسم المنقضي بعد هاري كين بفارق هدف وحيد.

وترشح محمد صلاح للكرة الذهبية للمرة الأولى في عام 2018 بعد تألقه بقميص ليفربول، حيث احتل النجم المصري المركز السادس في الترتيب النهائي بالجائزة التي حصدها الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.

وحصل قائد المنتخب الوطنى على المركز السادس عام 2018 بعد حصوله على 188 نقطة، ليأتى خلف الخماسى: مودريتش، رونالدو، جريزمان، مبابى، ميسي.

وواصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول ليترشح مجددا في قائمة الكرة الذهبية عام 2019، ليحقق إنجازا كبيرا بحصوله على المركز الخامس بين أفضل لاعبي العالم.

وأصبح النجم المصرى أول لاعب عربى فى التاريخ يحتل المركز الخامس فى سباق التتويج بالجائزة، ليكون إنجاز تاريخي غير مسبوق، وحطم بذلك محمد صلاح رقمه السابق بعدما سبق له الحصول على المركز السادس.

وحصل محمد صلاح على 178 نقطة نال بها الترتيب الخامس في الكرة الذهبية 2019، حيث جاء خلف كل من: ميسي الفائز بالجائزة، فيرجيل فان دايك، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني على الترتيب.

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