محمد صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية 2021 كأفضل لاعب في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، جائزة القدم الذهبية، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في إمارة موناكو الفرنسية.

وتسلمت زوجة محمد صلاح الجائزة نيابة عنه، من النجم البرازيلي داني ألفيس ظهير أيمن فريق برشلونة، خلال الحفل.

وتفوق محمد صلاح عَلى عددا من النجوم، حيث تم ترشيح 10 لاعبين من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين للفوز بالقدم الذهبية.

ومحمد صلاح أصبح أول لاعب عربي يتوج بالجائزة، وكذلك ثالث لاعب أفريقي بعد ديديه دروجبا و صامويل إيتو.

وفاز محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في العام في إنجلترا من رابطة مشجعي كرة القدم.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يفوز بهذه الجائزة مرتين، حيث فاز بالجائزة المرة الأولى في عام 2018.

وحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإنه تم التصويت لصالح محمد صلاح من قبل مشجعي كرة القدم من جميع الأندية ليتفوق على ثنائي مانشستر سيتي روبن دياز وفيل فودين، وميسون ماونت لاعب تشيلسي، ومايكل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد، ويوري تليمانس لاعب ليستر سيتي.

واحتل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي المركز السابع في سباق الكرة الذهبية لعام 2021، في الحفل الذي أقيم أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز