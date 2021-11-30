كم نقطة حصل عليها محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية؟

المصدر: البيان

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول جاء سابعا في سباق الكرة الذهبية برصيد 121 نقطة.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، معززا بذلك رقمه القياسي، بعدما حصد أكبر عدد من الأصوات في السباق لعام 2021.

وتفوق ميسي على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذي حل ثانيا، ليتوج الساحر الأرجنتيني بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته.

وحصل ميسي على 613 نقطة وضعته في المركز الأول، يليه ليفاندوفسكي برصيد 580 نقطة، فيما حصل الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي على 460 نقطة.

وجاء الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، في المركز الرابع برصيد 239 نقطة، متفوقا على مواطنه نغولو كانتي نجم تشيلسي، الذي حل خامسا برصيد 186 نقطة.

وفي المركز السادس حل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد برصيد 178 نقطة، فيما جاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول سابعا برصيد 121 نقطة.

وفي المركز الثامن، تواجد البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) برصيد 73 نقطة، يليه الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) بـ58 نقطة، ثم زميله الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما بـ36 نقطة.

ويصوت 180 صحفيا على مستوى العالم، لاختيار الفائز بالكرة الذهبية.

ويرتب الصحفيون، قائمة مكونة من 5 لاعبين، بحيث يحصد الأول 6 نقاط، والثاني 4 نقاط، والثالث 3 نقاط، والرابع نقطتين، والخامس نقطة وحيدة.

ويفوز بالجائزة اللاعب صاحب العدد الأعلى من النقاط، وفي حال تساوي لاعبين في عدد النقاط، تذهب الكرة الذهبية إلى اللاعب الأكثر اختيارا في المركز الأول.

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