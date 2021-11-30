ليفاندوفسكي ينال جائزة أفضل هداف في العام

المصدر: وكالات

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توج مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب بولندا لكرة القدم روبرت ليفاندوفسكي الإثنين في باريس بجائزة أفضل هداف في العالم، وهي الجائزة التي استحدثتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قبل ساعات من انطلاق حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وقال ليفاندوفسكي عقب تسلمه الجائزة "أشكر زملائي في الفريق بدونهم لن أكون هدافا".

وتوج "ليفا" هدافا للبوندسليغا الموسم الماضي بتسجيله 41 هدفا محطما الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد والذي كان بحوزة الراحل "المدفعجي" غيرد مولر منذ موسم 1971-1972 عندما سجل 40 هدفا.

وينافس ليفاندوفسكي (33 عاما) على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب هذا العام الى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيمة.



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