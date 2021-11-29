تشيلسي عقبة الجزيرة والهلال في نصف نهائي مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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يقف تشيلسي الإنجليزي بطل أوربا عقبة في طريق الجزيرة والهلال السعودي خلال مرحلة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقام في أبوظبي مطلع فبراير المقبل، حسب ما أسفرت عنه قرعة البطولة التي جرت مساء اليوم بزيورخ، لكن قبل ذلك سيكون على الجزيرة إقصاء أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل قارة أوقيانوسا في مواجهة المرحلة الأولى.

حيث يواجه الفائز من الفريقين في المرحلة الثانية الهلال السعودي بطل قارة آسيا، ليتأهل الفائز إلى نصف النهائي وملاقاة بطل أوربا، وهو ما يؤكد صعوبة الطريق في بلوغ النهائي أمام الجزيرة والهلال بجانب أوكلاند سيتي، ويكرر ايضا تجربة النسخة التي شارك فيها فخر ابوظبي في 2017 عندما واجه ريال مدريد بطل اوربا حينها في نصف النهائي وخسر إمامه بطاقة بلوغ النهائي بفارق هدف في المواجهة التاريخية التي انتهت 1- 2 للريال.

وفي المسار الثاني، سيواجه الأهلي القاهري ثالث الأندية العربية المتواجدة في الحدث العالمي، مونتيري المكسيكي خلال مرحلة ربع النهائي، ليواجه الفائز منهما في نصف النهائي بالميراس البرازيلي في مواجهة صعبة للمتأهل، بحثا عن بطاقة الصعود للنهائي المحدد له يوم 12 فبراير.

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