أنفانتينو: الإمارات ظلت تقدم المساعدات لكرة القدم في الأوقات الصعبة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمن جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم كرة القدم عالميا، مؤكدا خلال الكلمة التي القاها على هامش قرعة بطولة كأس العالم للأندية مساء اليوم والتي تقام مطلع فبراير من العام المقبل أن الإمارات ظلت تقدم المساعدات في الأوقات الصعبة.

وأضاف: أشكر دولة الإمارات لانها ظلت دائما تقدم المساعدات عندما تحتاج اليها كرة القدم، نجدها دائما معنا في تنظيم البطولات وفي كل الأوقات.

وأكد انفانتيو أن الإتحاد الدولي لديه ذكريات رائعة وجميلة في تنظيم مونديال الأندية على أرض الإمارات التي استضافت البطولة من قبل عدة مرات، ذاكراً ان الحدث العالمي يجمع أندية كبيرة يمثلون القارات المختلفة وأنه واثق أنهم جميعاً سيتنافسون بقوة من أجل الفوز بالجائزة الكبيرة والتتويج بلقب كأس العالم للأندية الذي يسعى إليه جميع المشاركين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز