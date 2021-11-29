تقرير: ريال مدريد حريص على التعاقد مع محمد صلاح

المصدر: البيان

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أفادت تقارير صحفية أن عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد حريص على التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح حيث قضى المصري بعد أن قضى النجم المصري مواسم رائعة في قلعة آنفيلد.

وصل الجناح المصري البالغ من العمر 29 عامًا إلى العديد من الإنجازات الشخصية هذا الموسم، بما في ذلك دخول نادي المئة بتسجيل أكثر من 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي وتربعه على عرش هدافي البريميرليغ فقد وضعته عدة أندية على قائمة أولوياتها للتعاقد معه خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2023.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، بدأ ريال مدريد محادثات مع ممثلي محمد صلاح بشأن انتقال محتمل إلى سانتياغو برنابيو الصيف المقبل، خاصة مع تقديم الجناح المصري مستويات جيدة حيث سجل 17 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم في 18 مباراة فقط.

ويضيف التقرير أن مشجعي ليفربول يضغطون على إدارة ناديهم لتجديد عقد النجم المصري رغم صعوبة ذلك في ظل العروض المغرية التي يتلقاها الفرعون الصغير، ما يشير إلى أنهم قد يخسرونه إذا قدم النادي الإسباني عرضًا لائقًا. علاوة على ذلك، يدعي التقرير بشكل مثير أن النادي المفضل للمهاجم المصري هو ريال مدريد.

ومع ذلك، قد يبقى صلاح في أنفيلد لفترة أطول بالنظر إلى مقابلته السابقة مع قناة سكاي سبورتس في أكتوبر، عندما قال الجناح المصري، "إذا سألتني، سأحب البقاء حتى آخر يوم في مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك - إنه ليس بيدي. الأمر يعتمد على ما يريده النادي، وليس علي، في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول، هذا سيجعلني حزينًا. إنه صعب، لا أريد التحدث عن ذلك، لكنه سيجعلني حزينًا حقًا".

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