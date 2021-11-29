فاردي يشعل الصراع مع صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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أشعل جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، الصراع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع الدولي المصري محمد صلاح بعد نهاية الجولة الثالثة عشرة.

وتمكن فاردي من تسجيل ثنائية في مرمى واتفورد عند الدقيقتين 34-42 خلال المباراة التي أقيمت بينهما الأحد وانتهت لصالح ليستر سيتي بنتيجة 2-4.

وأصبح جيمي فاردي فى وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف وبفارق هدفين عن محمد صلاح صاحب الصدارة برصيد 11 هدفا.

ويأتي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول وزميل صلاح فى المركز الثالث برصيد 7 أهداف متساويًا مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني صاحب المركز الرابع.

ويظهر ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد فى القائمة بعدما تمكن من تسجيل 6 أهداف وضعته فة المركز الخامس للقائمة.

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