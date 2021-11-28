فريق وليامس يعلن وفاة مؤسسه السير فرانك عن 79 عاماً

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي البريطاني فرانك وليامس، مؤسس وليامس رايسينغ للفورمولا واحد، عن 79 عاماً، بحسب ما أعلن الفريق الأحد.

وقال فريق وليامس في بيان على تويتر إنه "ببالغ الحزن ونيابة عن عائلة وليامس، يستطيع الفريق تأكيد وفاة السير فرانك وليامس، المؤسس والمدير السابق لفريق وليامس رايسينغ، عن 79 عاماً".

وتابع "فريق وليامس رايسينغ حزينٌ حقاً لوفاة مؤسسنا السير فرانك وليامس. كان السير فرانك أسطورة وأيقونة لرياضتنا. وفاته تمثل نهاية حقبة لفريقنا ولرياضة الفورمولا واحد. لقد كان فريداً من نوعه ورائداً حقيقياً".

وأردف البيان "على الرغم من المحن الكبيرة في حياته، فقد قاد فريقنا الى 16 بطولة عالمية مما جعلنا أحد أنجح الفرق في تاريخ هذه الرياضة".

واستقال السير فرانك من مجلس إدارة وليامس للفورمولا واحد في 2012 وأنهت عائلته 43 عاماً من دورها الإداري في الفريق بعد بيعه العام الماضي لمجموعة "دوريلتون كابيتال".

أشاد جورج راسل سائق وليامس الحالي بخصائل الراحل على تويتر، وكتب "اليوم نقول وداعاً للرجل الذي شكل فريقنا".

وأضاف "كان السير فرانك إنسانا رائعًا حقًا وسأتذكر دائما الضحكات التي شاركناها" و"لقد كان أكثر من مجرد رئيس، لقد كان مرشدا وصديقا لكل من انضم إلى عائلة وليامس رايسينغ والعديد من الآخرين".

كما نعى الإيطالي ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد "السير" وليامس بكلمات مؤثرة، جاء فيها "فقدنا عضواً محبوباً ومحترمًا من عائلة الفورمولا واحد".

وتابع "لقد كان عملاقاً حقيقيًا لرياضتنا وتغلب على أصعب التحديات في الحياة وكافح كل يوم للفوز داخل وخارج المضمار".

وأسس فرانك وليامس بالتعاون مع المهندس باتريك هيد فريق الفورمولا واحد عام 1977، وتوج تحت إدارته بـ16 لقباً في البطولة بين 1980 و1997، بينها سبعة للسائقين وتسعة للصانعين.

حقق السويسري كلاي ريغاتسوني الفوز الأوّل للفريق على حلبة سيلفرستون البريطانية في 1979، وفي العام التالي فاز الاسترالي آلن جونز باللقب الاول للسائقين بألوان وليامس.

وأحرز الفنلندي كيكي روزبرغ لقب السائقين عام 1982، قبل أن يحكم وليامس قبضته على خمسة ألقاب إضافية في خلال حقبة ذهبية بين 1987 و1997.

وكان القدر بالمرصاد لوليامس الذي تعرض لحادث سيارة في فرنسا عام 1986، ليصاب بالشلل ويمضي بقية حياته على كرسي متحرك.

وقاد السائق البرازيلي نيلسون بيكيت الحظيرة البريطانية للفوز بلقب 1987، في حين تلاه نايجل مانسيل والفرنسي ألان بروست عامي 1992 و1993 توالياً.

ومن المراحل السوداء في تاريخ وليامس، تعرض الاسطورة البرازيلي أيرتون سينا الفائز باللقب العالمي 3 مرات مع ماكلارين، لحادث معه أودى بحياته على حلبة إيمولا الشهيرة بعد انضمامه إليه في عام 1994.

وكان الكندي جاك فيلنوف آخر سائق يحرز اللقب مع وليامس في عام 1997.

كما تحتل الحظيرة البريطانية المركز الثاني في عدد الفوز بلقب الصانعين (9 ألقاب) خلف فيراري في تاريخ البطولة العالمية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز