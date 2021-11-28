المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا يستعد لعقد اجتماعه بالبحرين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد العاصمة البحرينية المنامة لإستضافة أصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا في الثاني من ديسمبر لعقد الاجتماع الأول لسنة 2021 للمكتب التنفيذي برئاسة الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد على هامش استضافة البحرين دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، ووجه رئيس الاتحاد بتوفير جميع المتطلبات التنظيمية واللوجستية والفنية، التي من شأنها إنجاح الإجتماع المقام بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية البحرينة.

وأكد بني رشيد على أنه يشهد منذ أشهر حجم العمل الكبير والجهود الجبارة المبذولة والترتيبات عالية المستوى التي تبذل من قبل اللجنة البارلمبية البحرينية لإستضافة دورة الألعاب البارالمبية الثالثة من خلال التواصل المستمر مع رئيس اللجنة البارالمبية والإجتماعات المتعددة عبر برنامج زووم للإتصال المرئي.

وتابع بني رشيد: نحن على ثقة بأن هذه الجهود ستكلل بالنجاح لإبراز صورة البحرين الحضارية والمشرقة، بفضل كفاءة الكوادر الفنية والتنظيمية والإدارية.

وصرح الدكتور مصباح ابراهيم جعفر الأمين العام للاتحاد بأنه سوف يجرى خلال الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات في مقدمتها الاطلاع على التحضيرات التنظيمية والفنية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة المزمع اقامتها بالبحرين في فبراير2022، يعقبها زيارة اطلاعية لاعضاء المكتب التنفيذي الى أماكن المنافسات والصالات والملاعب التي ستستضيف الدورة الثالثة.

واضاف الأمين العام مناقشة أعضاء المكتب خلال الاجتماع الملفات المرشحة لاستضافة دورة ألعاب غرب آسيا الرابعة 2024, واختيار الملف الفائز بالدورة الرابعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز