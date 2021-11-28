إرجاء مباراة بيرنلي وتوتنهام بسبب الثلوج

المصدر: أ ف ب

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تسببت الثلوج الأحد بإرجاء المباراة المقررة بين بيرنلي وضيفه توتنهام في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واتخذ القرار بإرجاء اللقاء قبل أقل من ساعة على انطلاقه بعدما باءت جميع محاولات إزالة الثلج عن العشب بالفشل.

وقال بيرنلي في حسابه على تويتر "بسبب المخاوف من أرضية اللعب والمناطق المحيطة، اتخذ القرار بأن المباراة لا يمكن أن تمضي قدماً بأمان".

ويحتل توتنهام بقيادة مدربه الجديد الإيطالي أنتونيو كونتي المركز السابع في الترتيب، بينما يسعى بيرنلي للخروج من منطقة الهبوط ومواصلة سلسلته الجيدة الأخيرة التي تجنب خلالها الهزيمة لأربع مباريات متتالية.



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