أسطورة مانشستر يكشف اسم الفائز بالكرة الذهبية ويهنئه

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف باتريس إيفرا أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق، اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2021.

وكتب إيفرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: "مبروك لـ ميسي فوزه بكرة ذهبية جديدة".

ومن المقرر أن تعلن مجلة فرانس فوتبول، عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2021 في حفل بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

المرشحون للفوز بجائزة الكرة الذهبية:

وضمت القائمة 30 لاعبًا، وهم كل من: "ميسي – محمد صلاح - رونالدو – ليفاندوسكي – سواريز – نيمار – بنزيما - دي بروين – جورجينيو – دياز – برونو فيرنانديز ـ هاري كين – هالاند – كانتي – فودين – رياض محرز – لوكاكو – مبابي – ازبيلكويتا – بونوتشي – كيليني – دوناروما – باريلا - كاير – لاوتارو – مودريتش – مورينو – ماونت – بيدري – رحيم ستيرلينج ".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز