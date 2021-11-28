إنتر ميلان يعبر فينسيا ويزاحم نابولي وميلان على صدارة الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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سجل هاكان شالهان أوغلو هدفا بتسديدة رائعة في الشوط الأول، وأضاف لاوتارو مارتينيز ركلة جزاء من آخر تسديدة في اللقاء، ليفوز إنتر ميلان حامل اللقب 2-صفر على فينسيا ويقلص الفارق مع فريقي القمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وبات إنتر يتأخر بنقطة واحدة خلف نابولي وميلان قبل أن يلعب الفريقان يوم الأحد، حيث سيكون بوسعهما توسيع الفارق مجددا.

وسيطر إنتر مبكرا على المباراة ضد صاحب الأرض، العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب حوالي عقدين، لكنه واجه صعوبات قرب النهاية.

وانتظر إنتر حتى الدقيقة 34 قبل أن يستحوذ شالهان أوغلو على الكرة عند حافة منطقة الجزاء ويطلق تسديدة منخفضة في الشباك.

وسدد أنطونيو فاكا لاعب فينتسيا كرة قوية أنقذها سمير هاندانوفيتش حارس إنتر في الدقيقة 39، وبعد الاستراحة صنع صاحب الأرض فرصة خطيرة لكن البديل تانير تيسمان أطاح بالكرة عاليا.

وشعر إنتر بالتوتر في الدقائق الأخيرة مع محاولة فينسيا إدراك التعادل، رغم أن حامل اللقب اقترب مرتين من التسجيل بواسطة فيدريكو ديماركو وإيدن جيكو قبل أن يتدخل الحارس سيرجيو روميرو.

وحصل إنتر على ركلة جزاء، بعد مناقشة طويلة مع حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد، ونفذها مارتينيز بنجاح.

وتركت الهزيمة فينسيا في المركز 15 بعدما فاز في آخر جولتين.

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