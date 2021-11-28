أصحاب السبق.. «الملياردير» الأنيق

المصدر: يكتبها: طارق عبد المطلب

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كثيرون هم من يمارسون الرياضة..

وقليلون من يعتلون منصات التتويج.

وهناك نادرون، لم يسبقهم في ما حققوه سابق..

أولئك هم:

أصحاب السبق.

من بين هؤلاء، يأتي النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق، ومانشستر يونايتد الحالي، وهو رغم تميزه بأرقام فلكية في كرة القدم، إلا أنه سبق الجميع في ملاعب الساحرة المستديرة، عندما أضحى أول لاعب كرة قدم في التاريخ، يصبح «مليارديراً»، من أرباحه التي يجنيها من اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

رونالدو، الذي ولد يوم 5 فبراير 1985، في جزيرة ماديرا البرتغالية، نجح أن يعبر بموارده المالية، عبر تلك السنوات، إلى هذا الرقم الكبير، إذ حصد 650 مليون دولار، في صورة رواتب من الأندية التي مثلها، بداية من ناسيونال ماديرا وسبورتنغ لشبونة، ومروراً بمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، ثم عودته للمرة الثانية للمان يونايتد.

باقي إيرادات رونالدو، حصل عليها من أرباحه في الأعمال الخاصة به، والإعلانات التي يقوم بها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك، يعد أول لاعب يمارس لعبة جماعية، ويدخل «نادي المليار» في التاريخ.

رونالدو الذي يتميز بالأناقة الشديدة، والاهتمام بمظهره داخل وخارج الملاعب، يعد ثالث رياضي في التاريخ، يتخطى حاجز المليار دولار، في ظل استمراره في الملاعب الخضراء، إذ يأتي بعد أسطورة الغولف تايغر وودز، الذي فعلها قبله، بالوصول إلى المليار عام 2009، والملاكم الشهير فوليد مايويذر، وقد وصل إلى ملياره عام 2017.

أما إنجازاته في الملاعب الكروية، فتتميز بالثراء والسبق، إذ هو أكثر لاعب أوروبي حصل على الكرة الذهبية برصيد، خمس مرات، وأول لاعب يفوز بأربعة أحذية ذهبية أوروبية، وفاز بـ 32 بطولة رسمية في مسيرته، بينها سبعة ألقاب دوري، وخمسة في دوري أبطال أوروبا، ولقب واحد في بطولة أمم أوروبا، بجانب لقب البطولة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية.

رونالدو يحمل الأرقام القياسية لأكثر عدد من المباريات (180)، والأهداف (139)، والصناعة (42)، في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وهو الهداف التاريخي لبطولة أمم أوروبا (14)، وأكثر من سجل أهداف في كرة القدم الدولية (115). وهو أحد اللاعبين القلائل الذين شاركوا في أكثر من 1000 مباراة رسمية في مسيرتهم، وسجل أكثر من 780 هدفاً رسمياً مع الأندية والمنتخب.

أول لاعب يشارك ويسجل في خمس بطولات أوروبية، وأول من سجل في 11 بطولة دولية متتالية، وهداف نهائيات كأس العالم والبطولات الأوروبية مجتمعة، حيث حطم الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه بـ 21 هدفاً.

تم اختياره كأفضل لاعب برتغالي في التاريخ، من قبل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عام 2015.

إنه أسطورة السبق الكروية.

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