بعد مساهمته بـ150 هدفاً.. محمد صلاح يصنع التاريخ في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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ساهم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول ، في الفوز الكبير الذى حققه فريقه على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 4-0، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2021-2022.

وأصبح محمد صلاح، وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، ثالث أكثر لاعب مساهمة بـ150 هدفا في الدوري الإنجليزي، بعدما صنع هدفا في فوز ليفربول على ساوثهامبتون ، متفوقا على الثنائي سيرجيو أجويرو وهارى كين.

وساهم النجم المصرى بشكل مباشر في 150 هدفًا بالبريميرليغ خلال 171 مباراة في المسابقة (108 أهداف، 42 أسيست)، فقط آلان شيرر وتييري هنري ساهما في 150 هدفًا في عدد مباريات أقل من الملك المصري (148 مباراة، 163 مباراة) على الترتيب.

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