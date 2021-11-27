«الدون».. 1187 دقيقة أمام تشيلسي وهدف يتيم

المصدر: دبي – مجد عبد الله

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أرقامه القياسية، إنجازاته الكبيرة، ألقابه الفردية والجماعية الكثيرة، وأهدافه التي لا تعد ولا تحصى، كلها من دون أدنى شك، تعكس القيمة الفنية الكبيرة لـ «كابوس الحراس والمدافعين»، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لكن «لكل شيء إذا ما تم نقصان»، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وذلك لأن «الدون»، لم يتمكن طيلة مسيرته الطويلة من تسجيل هدف في مرمى شباك نادي تشيلسي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تلك الشباك التي كانت، ولا تزال، لغاية كتابة هذه الحروف، عصية على «صاروخ ماديرا»، إلا إذا كان للاعب رأي مغاير، حين يحل هو وفريقه ضيفاً على تشيلسي القوي، في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من «البريمير ليغ».

لم يستطع النجم البرتغالي، الحائز على «البالون دور» خمس مرات، من تسجيل سوى هدف وحيد في مرمى البلوز في كل المنافسات، وكان ذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008، أما في مباريات الدوري، فقد واجه المهاجم البرتغالي، «بعبعه» تشيلسي، 10 مباريات، ولم يتمكن من الوصول للشباك في جميعها، إضافة إلى 4 لقاءات جمعت الفريقين في مسابقات «الاتحاد الإنجليزي» و«الرابطة» و«الدرع»، ما يؤكد أن شباك تشيلسي، باتت بالفعل «بعبعاً» بالنسبة لكريستيانو، خصوصاً عند معرفة أنه سجل 25 هدفاً في مرمى أتليتكو مدريد، و20 آخر في مرمى برشلونة، و10 في مرمى جوفنتوس، و9 في مرمى بايرن ميونخ، وأهداف أخرى في مرمى أعرق الأندية الأوروبية.

وبحسب إحصائية «ديلي ميل»، فإن رونالدو لعب 1187 دقيقة أمام تشيلسي، أي حوالي 20 ساعة، ولم يتمكن من تسجيل إلا ذاك الهدف الوحيد، ما أدى إلى تحقيقه أسوأ أداء له أمام الأندية الأوروبية الكبرى.

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