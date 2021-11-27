ليفربول يحقق رقماً قياسياً جديداً في البريميرليغ

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

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قاد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فريقه إلى تحقيق رقم قياسي جديد وهو أن أصبح ليفربول أول نادٍ في تاريخ البريميرليغ يسجل هدفين أو أكثر لـ17 مباراة متتالية في الدوري، وأول فريق في الدرجات الإنجليزية الأربع الأولى يُحقق هذا الرقم مُنذ سندرلاند في عام 1927.

إسهام جيد

وأسهم محمد صلاح في تقدم فريقه على ساوثهامبون بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 13 للبريمير ليغ.

ثنائية ممتازة

وصنع صلاح الهدف الثاني الذي سجله ديوغو جوتا، علماً بأن النجم البرتغالي تقدم بالهدف الأول أيضاً، قبل أن يضيف تياجو ألكانتارا الهدف الثالث.

الهدف رقم 700

وسجل جوتا هدف ليفربول رقم 700 تحت قيادة يورغن كلوب.

ديوغو جوتا شارك في تصفيات FIFA 22 اليوم، ولكنه اضطر إلى المغادرة مبكراً ليكون في مباراة ليفربول وفي الشوط الأول سجل هدفين.

مشاركة صلاح

شارك النجم المصري محمد صلاح في 25 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم [17 هدفاً، 8 اسيست]، أي أكثر من ضعف أي لاعب آخر من الدوري الإنجليزي.

150 هدفاً

أسهم محمد صلاح بـ150 هدفاً في 171 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، فقط الان شيرار وتييري هينري حققا في مباريات أقل من صلاح.

نجم البريمير ليغ

وحقق محمد صلاح في البريمير ليغ هذا الموسم:

• هداف الدوري

• متصدر صناعة الأهداف

• الأكثر إسهاماً

• الأكثر تسديدات على المرمى

• أكثر من صنع فرصاً محققة

• أعلى أهداف متوقعة (8.2)

هدافو البريمير ليغ في الوقت الحالي:

- محمد صلاح (11)

- ساديو ماني (7)

- ديوغو جوتا 7

- جيمي فاردي (7)

وقام ترينت ألكسندر أرنولد بصناعة 9 أهداف في آخر 5 مباريات لهُ مع ليفربول في جميع المسابقات.

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