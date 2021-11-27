تطور جديد في مفاوضات ريال مدريد مع محمد صلاح

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس الجمعة، أن نادي ريال مدريد أجرى اتصالات جديدة مؤخرا مع وكيل أعمال النجم المصري، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، حول إمكانية ضم اللاعب.

وبحسب بوابة "برنابيو ديجيتال" الإسبانية، فإن صلاح يحلم باللعب في إسبانيا وارتداء قميص ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "برنابيو ديجيتال" أن الفريق الملكي أجرى اتصالات مؤخرا مع وكيل أعمال صلاح، مشيرة إلى أن الطرفين في مرحلة جس النبض، خاصة وأن عقد صلاح الحالي مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.

وختمت أنه بالرغم من ذلك، إلا أن صلاح يعد الصفقة البديلة أمام ريال مدريد، بعد الصفقة الأساسية لفلورنتينو بيريز رئيس النادي، الذي يستهدف ضم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، كهدف أول.

يذكر أن محمد صلاح (29 عاما) يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 11 هدفا، وسجل 17 هدفا حتى الآن منذ بداية الموسم بمختلف المسابقات، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز