"كاف" يحسم الجدل بشأن تعديل نظام تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال

المصدر: البيان

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أنهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حالة الجدل بشأن تفاصيل قرعة المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واعتمد نظام قرعة المرحلة الفاصلة، حيث ستقام من مباراتي ذهاب وإياب، وليس كما أشارت بعض التقارير بأنها ستكون من مباراة واحدة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية للكاف المنعقد حاليا في مصر، اعتمد الكاف الشكل النهائي لقرعة المرحلة الفاصلة.

وبناء على قرارات المكتب التنفيذي للكاف، تم الاستقرار على أن تجرى قرعة المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المونديالية خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير المقبل.

وخلال هذه الفترة ستجرى القرعة، للمباريات التي ستقام في شهر مارس من العام المقبل 2022.

واعتمد المكتب التنفيذي للكاف، نظام قرعة المرحلة الفاصلة، حيث ستقام من مباراتي ذهاب وإياب، وليس كما أشارت بعض التقارير بإنها ستكون من مباراة واحدة.

فضلا عن ذلك، فإن مباريات الإياب ستجرى على ملاعب المنتخبات صاحبة أعلى 5 مراكز على مستوى القارة الأفريقية في تصنيف الفيفا.

ومن ثم، فإن منتخبات الجزائر وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا هي التي ستستضيف مباريات الإياب في المرحلة الفاصلة على ملاعبها.

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