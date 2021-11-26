ولادة "دييغو" الصغير شقيق "مارا" و"دونا" في ذكرى رحيل الاسطورة

المصدر: أ ف ب

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رزق أرجنتيني عاشق للأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، مثل الملايين من مواطنيه أمس الخميس بمولود ذكر أطلق عليه اسم "دييغو" في ذكرى وفاة بطل مونديال 1986، على أن ينضم إلى المنزل في غضون أيام قليلة إلى شقيقتيه اللتين تبلغان 10 سنوات واسميهما... مارا ودونا.

أوضح والتر روتوندو (39 عاماً) لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع أنه لم يلتقِ بمارادونا قط، لكنه أرسل له قبل 10 أعوام صورة توأمه من علاقة سابقة، موضحاً أن اختياره للاسمين يشكّل تكريماً له.

ردّ الراحل مارادونا بإرسال صورة له وهو يحمل صورة مارا ودونا، ما دفع والتر إلى وشمها على ظهره.

مذاك، حلم والتر بأن يرزق بطفل وتسميته دييغو، مع شقيقتيه مارا (و) دونا، وعندما حملت صديقته فيكتوريا، وهي أيضاً من عشاق مارادونا، على الرغم من قلة اهتمامها بكرة القدم،اتفقا أن تنجب الطفل من خلال عملية قيصرية في يوم ذكرى رحيل الاسطورة.

وبالفعل، فقد أكد روتوندو لفرانس برس مساء الخميس عبر الهاتف أن الطفل "دييغو أمادو" (الحبيب دييغو) ولد بالفعل في فترة ما بعد الظهر في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وهو طفل جميل يزن 4.05 كيلوغرامات وبصحة جيدة مثل والدته، وسينضم الأحد إلى شقيقتيه في منزل الأسرة.

وقال "إنه يوم يشعر فيه الكثير من الناس بالحزن بسبب (وفاة) مارادونا، وأنا أيضًا حزين، لكنها (ولادة ابنه) تغيّر الأمور كثيراً".

وختم "بالنسبة لي، سيصادف 25 نوفمبر دائماً ذكرى وفاة دييغو (مارادونا)، لكنه سيكون أيضًا عيد ميلاد ابني في المستقبل".

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