تعرف على أولى صفقات برشلونة في الانتقالات الشتوية المقبلة

المصدر: البيان

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أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير لها إلى أن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني وضعوا اللمسات الأخيرة على إتمام صفقة التعاقد مع آرثر كابرال، مهاجم بازل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت أن انتهاء تعاقد كابرال (23 عاما) بحلول صيف 2023، يدفع مسؤولو بازل لبيعه، ويجعل المفاوضات بين الناديين تسير بسلاسة تامة

ورجحت الصحيفة، أن الصفقة لن ترهق خزينة البارسا في ظل تأزم الوضع الاقتصادي للنادي، بل من المنتظر أن تتكلف مبلغا يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو.



وأوضحت وفقا لكورة أن كابرال لفت الأنظار بمستواه الرائع منذ بداية الموسم الجاري، مما دفع "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل لضمه للبحث عن رأس حربة قبل مونديال 2022، في ظل تراجع مستوى الثنائي جيسوس وفيرمينو مع مانشستر سيتي وليفربول.



وذكرت أيضا أن إحراز اللاعب 23 هدفا و8 تمريرات حاسمة في 24 مباراة هذا الموسم بالدوري والكأس ودوري المؤتمر الأوروبي، أغرى أيضا أندية أخرى بضمه مثل ليدز يونايتد الإنجليزي وهيرتا برلين الألماني.



ولفتت سبورت إلى أن كابرال يتسم بالقوة البدنية وخفة الحركة داخل منطقة الجزاء، وإجادة التسجيل بكلتا قدميه، وهي مزايا أقنعت اللجنة الفنية للبارسا، وتلبي حاجة المدير الفني للفريق، تشافي هيرنانديز.

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