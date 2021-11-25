مشجع يلفت انتباه محمد صلاح بهذا الطلب في مباراة بورتو؟

المصدر: البيان

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لفت مشجع لليفربول، حضر في مدرجات ملعب "أنفيلد" لمتابعة مباراة فريقه وضيفه بورتو في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، انتباه النجم المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح أثناء اللقاء بطلب قميصه.

ووفقا لروسيا اليوم ظهر المشجع في المدرجات، وهو يرفع لافتة عندما كان صلاح مقابلا له، مكتوب عليها باللغة العربية "محمد صلاح من فضلك أريد قميصك.. الله يوفقك في الدنيا والآخرة"

ولم يتضح ما إذا كان صاحب اللافتة من الجمهور العربي أم مشجعا من جنسية غير عربية، يحاول مداعبة النجم المصري مستخدما لغته الأم.

وكان صلاح تألق بشكل لافت في لقاء ليفربول ضد بورتو، بتسجيله الهدف الثاني ليساهم في فوز "الريدز" بهدفين دون رد.

وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لليفربول في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علما بأنه ضمن التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية.

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