خمسة فرق إضافية إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أبرزها الريال والسيتي وسان جرمان

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حجزت خمسة فرق إضافية مقاعدها في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أبرزها ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 مرة) ومانشستر سيتي الانجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي في ختام الجولة الخامسة قبل الأخيرة أمس الأربعاء.

وانتهت قمة مباريات هذه الجولة بين مانشستر سيتي وباريس سان جرمان بفوز الاول 2-1 ضمن منافسات المجموعة الاولى وبلغا سوياً الدور ثمن النهائي.

ورفع سيتي رصيده الى 12 نقطة حاسماً صدارة المجموعة مقابل 8 لسان جرمان قبل جولة واحدة من نهاية الدور الاول.

وتقدم سان جرمان بهدف نجمه كيليان مبابي (ق50)، قبل أنّ يرد سيتي بواسطة رحيم سترلينغ (ق63) والبرازيلي غابريال جيزوس (ق77).

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، عاد لايبزيغ الالماني بفوز ساحق من أرض كلوب البلجيكي 5-صفر.

الريال والإنتر على الموعد أيضاً

انتزع ريال مدريد بطاقته إلى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه شريف تيراسبول المولدوفي 3-صفر في المجموعة الرابعة من منافسات الجولة الخامسة، مشرعاّ الباب أمام تأهل إنتر الإيطالي الفائز على ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 2-صفر في وقت سابق.

ورفع ريال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الاوّل، بفارق نقطتين عن إنتر، فيما تجمد رصيد شريف تيراسبول رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث. ويقبع شاختار في قاع المجموعة مع نقطة يتيمة.

سبورتينغ على حساب دورتموند

وبلغ سبورتينغ لشبونة البرتغالي ثمن النهائي أيضاً بفوزه اللافت على بوروسيا دورتموند الالماني 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت تحقيق أياكس امستردام الهولندي الذي كان ضمن تأهله في الجولة الماضية، انتصاره الخامس توالياً بعد فوزه على مضيفه بشيكتاش التركي 2-1 بفضل ثنائية مهاجمه العاجي سيباستيان هالر.

وكان سبورتينغ في حاجة الى الفوز بفارق هدفين ليضمن البطاقة الثانية في هذه المجموعة فكان له ما أراد.

في المقابل، حصد أياكس العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه في مبارياته الخمس فرفع رصيده الى 15 نقطة مقابل 9 سبورتينغ لشبونة و6 لدورتموند، في حين بقي بشيكتاش من دون رصيد.

وتخلف اياكس بهدف قبل ان يرد بهدفين بواسطة مهاجمه العاجي الاحتياطي الذي دخل مطلع الشوط الثاني سجلهما في الدقيقتين 54 و69.

ميلان يخلط الأوراق

وخلط ميلان الايطالي الاوراق بالعودة فائزاً على أتلتيكو مدريد الاسباني بهدف وحيد سجله البرزايلي جونيور ميسياس قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وعزز ميلان بالتالي حظوظه في بلوغ ثمن النهائي ومرافقة ليفربول متصدر هذه المجموعة لأنه رفع رصيده الى 4 نقاط في المركز الثالث متساوياً مع أتلتيكو الخامس، فيما تجمد رصيد لكن بورتو عند خمس نقاط في المركز الثاني.

ويلتقي ميلان في الجولة الأخيرة مع ليفربول في ملعب سان سيرو، في حين يتواجه اتلتيكو مدريد مع بورتو.

وفي مباراة ثانية، حصد ليفربول العلامة الكاملة بفوزه في مباراته الخامسة توالياً على بورتو بهدفين نظيفين سجلهما الإسباني تياغو ألكانتارا من تسديدة رائعة من خارج المنطقة (52) والمصري محمد صلاح (70).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز