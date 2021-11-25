السيتي يطيح بسان جرمان ويتأهلان سوياً إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

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تغلب مانشستر سيتي الانجليزي على باريس سان جرمان 2-1 أمس الاربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا وبلغا سوياً الدور ثمن النهائي.

ورفع سيتي رصيده الى 12 نقطة حاسماً صدارة المجموعة مقابل 8 لسان جرمان قبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول.

وتقدم سان جرمان بهدف نجمه كيليان مبابي (ق50)، قبل ان يرد سيتي بواسطة رحيم سترلينغ (ق63) والبرازيلي غابريال جيزوس (ق77).

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، عاد لايبزيغ الألماني بفوز ساحق من ارض كلوب البلجيكي 5-صفر.

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