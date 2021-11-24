الاتحاد الإفريقي متخوّف بشأن استعدادات الكاميرون لكأس الأمم

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مخاوفه بشأن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، لكنه أشار إلى أنّ البطولة القارية ليست مهددة كما علمت وكالة "فرانس برس" اليوم الاربعاء من اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال أمين عام الاتحاد الإفريقي فيرون موسينغو أومبا في رسالة إلكترونية الى اللجنة المنظمة في الكاميرون واطلعت عليها وكالة "فرانس برس": "أنا مستاء لأنه تبيّن لي انه بعد زيارات عدة قام بها رئيس الاتحاد الإفريقي ونائبه والأمين العام للاتحاد الإفريقي، فان الوعود لم تنفذ".

لكن على الرغم من هذه المخاوف، فإن مسؤولاً رفيع المستوى في الاتحاد القاري نفى لفرانس برس أن تؤدي الأمور الى عدم تنظيم البطولة في الكاميرون، وقال "كلا، كلا، إنها أخبار كاذبة".

ويبدو أن عدم رضا الاتحاد الإفريقي يتعلق بجوانب الملعب الجديد في ياوندي الواقع في منطقة أولمبه، والذي سيحتضن المباراتين الافتتاحية والختامية للبطولة.

وأضاف البريد الإلكتروني لموسينغو أومبا المرسل في 17 نوفمبر "في ما يتعلق بملعب اولمبه، ليكون معلوماً لديكم، اذا لم تتم تسوية الأمور من الآن وحتى 30 نوفمبر 2021، فإن المباراة الافتتاحية ستقام في مكان آخر. لقد اتخذنا تدابير في هذا الشأن لكن سيكون الأمر مؤسفاً للجنة المنظمة، للاتحاد الإفريقي والكاميرون" في حال تم ذلك.

كما أعرب الاتحاد القاري عن مخاوفه من البروتوكول الصحي المعتمد من أجل ولوج الملعب أو التعاقد مع المتطوعين.

لكن رئيس اللجنة المنظمة مويل كومبي ردّ على كل نقطة من خلال بريد إلكتروني وقال في ما يتعلق بملعب اولمبه "فإن الإرادة الصارمة لدولة الكاميرون واللجنة هي احترام التعهدات"، لكنه في المقابل أصرّ بأنه "لا مجال على الإطلاق نقل حفل الافتتاح الى مكان آخر ولا يمكن القبول بهذا الأمر من قبل الحكومة الكاميرونية".

وكان ملعب اولمبه احتضن مباراة الكاميرون ومالاوي (2-صفر) في 3 سبتمبر الماضي خلال تصفيات كأس العالم.

وختم رئيس اللجنة المنظمة، قائلاً "نكرر رغبتنا بشراكة ودية ومتناغمة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة".

وتقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون من 9 يناير الى السادس من فبراير المقبلين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز