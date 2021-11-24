سبارتاك موسكو يهزم نابولي ويزيحه عن صدارة مجموعته في "يوروباليغ"

المصدر: أ ف ب

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تنازل نابولي الإيطالي عن صدارة المجموعة الثالثة لحساب سبارتاك موسكو الروسي بخسارته أمام الأخير 1-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) اليوم الأربعاء في العاصمة الروسية.

وتصدر سبارتاك مؤقتاً برصيد 7 نقاط متساوياً نقاطاً مع نابولي، ولكنه يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة، وبانتظار نتيجة مباراة ليستر سيتي الانجليزي صاحب المركز الأخير مع 3 نقاط وليخيا وارسو البولندي الثالث مع 6 نقاط المقررة غدا الخميس.

وبعد بداية قوية محلياً، حيث لم يخسر في المراحل الـ 12 الأولى، لم يذق نابولي الذي يشرف على تدريبه لوتشانو سباليتي طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات، علماً انه لم يحصد سوى نقطة يتيمة من مباراتيه الأخيرتين في "سيري أ".

خاض الفريق الإيطالي الجنوبي المباراة في غياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن، الذي سيبتعد عن الملاعب جراء "كسور" عدة في وجهه، وسيغيب لثلاثة أشهر عن الملاعب وبالتالي لن يشارك في كأس الأمم الإفريقية المرتقبة في الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين، بحسب ما أعلن ناديه أمس الثلاثاء.

أقيمت المباراة وسط تساقط الثلوج ونجح أصحاب الأرض في تسجيل هدفين في الشوط الأوّل عبر الروسي الدولي ألكسندر سوبوليف (ق3 من ركلة جزاء و28)، قبل أنّ يرد الضيوف بواسطة المقدوني إيليف الماس (ق64).

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