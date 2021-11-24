5 مدربين مرشحين لتدريب مانشستر يونايتد بعد رفض بوكيتينيو

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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بعد رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو العرض المقدم من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتولي دفة تدريب الفريق، كشفت تقارير صحفية ترشيح إدارة المان يونايتد خمسة أسماء لقيادة الفريق فيما تبقى من منافسات هذا الموسم.

وضمت القائمة كلاً من أرنستو فالفيردي، المدرب السابق لبرشلونة، والألماني رالف رانجنيك، المدرب السابق لـ«لايبزيج»، والسويسري لوسان فافر، المدرب السابق لبروسيا دورتموند، والفرنسي رودي جارسيا، المدرب السابق لـ«ليون»، إضافة إلى البرتغالي باولو فونسيكا، المدرب السابق لروما، بحسب ما نشرت «ديلي ميل» البريطانية.

وكان نادي «الشياطين الحمر» قد استغنى عن خدمات النرويجي أولي سولشاير بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، وأوكلت إدارة النادي مهمة الإشراف على الفريق للاعب السابق مايكل كاريك، والذي تمكن من العودة بثلاث نقاط من ملعب مستضيفه فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا في أول امتحان له خلال مهمته الإسعافية.

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