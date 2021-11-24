محمد صلاح الأفضل في ليفربول للشهر الثالث على التوالي

المصدر: البيان

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حصد النجم المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أكتوبر الماضي للمرة الثالثة على التوالي.

وغرد حساب ليفربول على "تويتر"، "محمد صلاح يسجل هاتريك لجائزة (ستان شارت) اللاعب الأفضل في الشهر".

وقاد محمد صلاح، قد قاد ليفربول في 4 مباريات وصنع 4 أهداف وسجل 5 في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي الممتاز فقط، من بينها "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، سجل محمد صلاح هدفين ضد أتلتيكو مدريد في المباراة التي فاز بها ليفربول 3/2 على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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