كلوب يعثر على بديل محمد صلاح وماني في ليفربول

المصدر: البيان

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عثر الألمانى يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول على البديل المناسب لتعويض غياب الثنائى الإفريقي: النجم المصري محمد صلاح وزميله ساديو مانى مهاجم السنغال خلال فترة إقامة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وبحسب صحيفة اكسبريس فإنه كان من المفيد لمدرب الريدز أن يقدم ليفربول عرضًا مذهلاً في الشوط الثاني ليهزم آرسنال 4-0 لأنه سمح له بإراحة بعض نجومه المحترفين.

وأضافت الصحيفة وفقاً لليوم السابع: أشرك الألماني الثنائي ديفوك أوريجي والياباني تاكومي مينامينو هو شيء من المرجح أن يراه مشجعو ليفربول أكثر وأكثر في الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن مينامينو قد شارك بنفسه ليحقق فوزًا مقنعًا كان من شأنه أن يسعد كلوب.

وأكدت أنه ستكون هناك حاجة لهذا الثنائي عندما يتوجه صلاح وماني إلى كأس الأمم الأفريقية في 27 ديسمبر.

واعتمادًا على تقدم بلادهم في المنافسة، قد يتغيبون لمدة ستة أسابيع كحد أقصى، وخسارة اثنين من نجومه في الهجوم ستكون بمثابة ضربة لليفربول، وهذا أمر لا يمكن التقليل من شأنه.

وسجل صلاح 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وصنع سبعة أهداف لزملائه في الفريق ، بينما سجل ماني سبعة أهداف وصنع واحد.

ولم يستبعد كلوب اتخاذ خطوة في يناير لتوفير البديل، وتم ذكر أسماء مثل نجم رين ، جيريمي دوكو ، وجناح ليدز رافينها ، وآدم هلوزيك من سبارتا براج ، على أنها توقيعات محتملة.

وسيتعين على كلوب الاكتفاء بالخيارات المتاحة له وسوف يمنح الثنائي أوريغي ومينامينو المزيد من الوقت في المباريات المقبلة.

وخاض هذا الثنائي 43 دقيقة فقط من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ودارت تكهنات على نطاق واسع بأنه سيتم بيع كلا اللاعبين الصيف الماضي ، لكن القيمة السوقية الموضوعة من قبل الإدارة لم تجذب أي مشتريين، واعترف كلوب نفسه أنه يعتقد أن أوريجي سيغادر ، لكن ربما سيكون سعيدًا الآن لأنه بقي في ملعب آنفيلد.

وأحرز البلجيكي ثلاثة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم ، وسجل عندما خرج من مقاعد البدلاء في الهزيمة 3-2 أمام وست هام قبل فترة التوقف الدولية.

وبالإضافة إلى ذلك ، سجل أهدافًا ضد نورويتش وبريستون في كأس كاراباو ، مما يشير إلى رغبته في ترك انطباع لدى كلوب.

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