الكشف عن "توغو" الكرة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) أمس الثلاثاء عن إطلاق كرة المباريات الرسمية لـ توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية، كجزء من العد التنازلي لأكبر حدث رياضي في إفريقيا.

كرة المباريات الرسمية الجديدة، المسماة “Toghu” "توغو" تيمناً بالزي التقليدي المشهور جداً في الكاميرون، ستستخدم من قبل الفرق الـ 24 خلال المباريات الـ 52 التي ستُلعب في البطولة المقامة بين 9 يناير 2022 و 6 فبراير 2022.

"توغو" هو زي متعدد الألوان ومطرز بدقة. تم تصميم "توغو" في البداية من أجل الملوك في المنطقة الشمالية الغربية من الكاميرون، ولكن منذ ذلك الحين اعتمده الكاميرونيون كزي للمناسبات الخاصة.

وتم تصميم الكرة لتلبي أعلى المعايير في اللعبة، وتتميز بميزات تكنولوجية بسيطة بما في ذلك تكوين اللوحة الذكية وهي معتمدة من "فيفا" لاستخدامها على أعلى مستويات اللعبة.

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