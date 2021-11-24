رونالدو يسجل أرقاماً قياسية عدة في "التشامبيونزليغ"

المصدر: البيان

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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا جديدا خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه فياريال الإسباني اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رونالدو هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 78 من زمن اللقاء، بتسديدة من على مشارف خط منطقة الجزاء.

وسجل النجم البرتغالي بذلك في المباراة الخامسة على التوالي مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز لفريق إنجليزي، خلال موسم واحد في دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" أو في مسابقة الدوري أوروبا "يوروبا ليغ"، منها 3 في آخر 15 من عمر المباريات، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في موسم واحد في المسابقة "باستثناء الوقت الإضافي"، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم.

ورفع كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا رصيده إلى 140 هدفا، حتى الآن، سجلها خلال 181 مباراة.

ووصل الدون البرتغالي المخضرم (36 عاما) إلى هدفه الـ 799 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، سجلها في المباريات الرسمية بقمصان الأندية التي دافع عن ألوانها ومع منتخب بلاده، وهو أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

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