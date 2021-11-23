قرعة مونديال الأندية 29 الجاري في زيوريخ

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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تجرى مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2021 المقرر إقامتها في الإمارات مطلع فبراير المقبل، 29 الجاري في مدينة زيوريخ بحضور وفد من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الكرة، وسيتم خلال القرعة تحديد الموعد النهائي لانطلاق المنافسات، ويمثل نادي الجزيرة، الإمارات في المونديال الأندية باعتباره بطل الدوري للموسم الماضي، وكانت أندية تشيلسي الإنجليزي، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزيلندي ومونتيري المكسيكي ضمنت المشاركة في البطولة.

في انتظار تحديد بطل دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي ويوهانج الكوري الجنوبي، والمتأهل من أمريكا الجنوبية «بطل كأس ليبرتادوريس» والذي يتنافس عليه بالميراس وفلامنغو البرازيلييين.

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