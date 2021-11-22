الاتحاد الانجليزي يجدد عقد ساوثغيت حتى عام 2024

المصدر: أ ف ب

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جدّد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاثنين عقد مدرّب المنتخب الوطني الأوّل غاريث ساوثغيت حتى نهاية عام 2024.

وقال الاتحاد في بيان رسمي "ساوثغيت الذي سيحتفل بمرور 5 سنوات على توليه تدريب المنتخب في نهاية الشهر الحالي، اشرف على حقبة إيجابية من التطوّر من خلال قيادته إنجلترا الى نصف نهائي كأس العالم (2018)، كما حقق أفضل نتيجة في نهائيات كأس أوروبا على مدى 55 عاماً ببلوغه المباراة النهائية خلال الضيف الماضي".

وكان العقد الأصلي لساوثغيت مع الاتحاد الانجليزي ينتهي في يوليو 2022، لكن نجاحه في قيادة منتخب "الأسود الثلاثة" إلى مونديال قطر الذي سيقام من 21 نوفمبر الى 18 ديسمير من العام المقبل، عجٌل من تجديد العقد بين الطرفين.

وسيكون ساوثغيت بالتالي على رأس الجهاز الفني لكأس اوروبا المقبلة المقرّرة في المانيا عام 2024 والتي تبدأ تصفياتها في مارس 2023.

وقال ساوثغيت في بيان بعد التجديد "أشعر بامتياز مدهش للاشراف على هذا الفريق. لدينا فرصة جميلة أمامنا وأنا أدرك تماماً بأن اللاعبين وانصار المنتخب يشعرون بالإثارة بما يمكن أن يحققه هذا الفريق".

واستلم ساوثغيت تدريب المنتخب في سبتمبر عام 2016 بصورة موقتة خلفا لسام ألاردايس بعد شهرين فقط من استلام الأخير دفة المنتخب وذلك بسبب مزاعم فساد، قبل أن يتم تثبيته بشكل رسمي في منصبه بعد شهرين.



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